Российские банки начали сворачивать программы лояльности для клиентов. Росбанк с 1 апреля закрывает программу начисления кешбэка 20% по картам Mastercard у партнёров, в число которых входят «Яндекс.Маркет», «Магнит» и другие, пишут «Известия».

О закрытии программы говорится в Telegram-канале Росбанка, уточняется , что она проводилась в партнёрстве с платёжной системой, которая приостановила свою деятельность в России. Альфа-банк с 1 апреля сворачивает бонусную программу по картам «Яндекс.Плюс».

По этим картам начислялись бонусы до 10% на сервисы «Яндекса» и до 5% — на рестораны. Теперь же будет даваться кешбэк 2% на все покупки, как по обычным картам. В банке сообщили, что сфокусировались на развитии собственного продукта, а с «Яндексом» поддерживают сотрудничество по другим проектам. В письме клиентам банк поясняет, что программа лояльности корректируется в связи с изменениями межбанковских платежей.

Газпромбанк с большой вероятностью может с 18 апреля ограничить кешбэк, ориентируясь на законодательные ограничения. Речь идёт об ограничении ставки эквайринга. «Сбер» прорабатывает различные сценарии изменений кешбэк-программ, отмечая, что они будут значимыми. «Ренессанс Банк» не исключает корректировку тарификации программ лояльности.

Центробанк в марте заявил об ограничении комиссии за приём платежей до 1% для организаций, которые продают социально значимые товары или предоставляют такие услуги. Ограничения будут действовать с 18 апреля по 31 августа и коснутся продавцов продуктов питания, еды, потребительских товаров, топлива, медицинских изделий, лекарств.

Ранее Альфа-банк сообщил, что карты Visa, Mastercard и «Мир» продолжают работать в России вопреки новому санкционному пакету Лондона. Отмечается, что единственное ограничение, коснувшееся работы карт, связано с приостановкой расчётов контрагентов из Великобритании.