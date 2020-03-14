https://static.news.ru/photo/b86d730e-65f2-11ea-ae5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крупные российские банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне снижения курса рубля.

Одними из первых стали ЮниКредит Банк и ТрансКапиталБанк. Ставки там выросли на 1,5 процентных пункта, сообщают «Ведомости».

Скорректировать условия выдачи займов в зависимости от экономической ситуации в стране намерены и другие кредитные организации. В ближайшее время на повышение ставок могут пойти Райффайзенбанк и Абсолют Банк. Рассматривают такую перспективу также в Альфа-Банке, ВТБ, банке «Открытие», Росбанке и «Уралсибе».

На первом этапе повышение может составить 1-2%.

Ранее, как писал NEWS.ru, гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко предположил, что ипотечные ставки могут увеличиться, если Центробанк решит повысить ключевую ставку после падения курса рубля.