Крупные российские банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне снижения курса рубля.
Одними из первых стали ЮниКредит Банк и ТрансКапиталБанк. Ставки там выросли на 1,5 процентных пункта,
Скорректировать условия выдачи займов в зависимости от экономической ситуации в стране намерены и другие кредитные организации. В ближайшее время на повышение ставок могут пойти Райффайзенбанк и Абсолют Банк. Рассматривают такую перспективу также в Альфа-Банке, ВТБ, банке «Открытие», Росбанке и «Уралсибе».
На первом этапе повышение может составить 1-2%.
Ранее, как писал NEWS.ru, гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко предположил, что ипотечные ставки могут увеличиться, если Центробанк решит повысить ключевую ставку после падения курса рубля.
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