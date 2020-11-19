Банки начали отказывать россиянам в получении ипотеки

https://static.news.ru/photo/7df52f0c-29f9-11eb-a650-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Более трети заёмщиков в октябре столкнулись в отрицательным ответом банков по ипотеке. Доля положительных решений по обращениям за такими кредитами упала на 4,3 п. п. до 65,3%, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Настолько много отказов не было даже в период весеннего карантина, но сейчас банки стали строже оценивать заёмщиков. Уровень одобрения всех кредитов в октябре составил 34%, пишет РБК. Это на 0,6 п. п. ниже, чем в сентябре.

Эксперты объясняют это тем, что банки опасаются снижения доходов своих клиентов из-за второй волны коронавируса. Однако, крупные банки заявляют, что их политика не изменилась, хотя допускают, что могла измениться ситуация на рынке ипотечного кредитования.

Программа льготной ипотеки сейчас продлена до 1 июля 2021 года. Ставка составляет 6,5%. Но даже при этих условиях специалисты советуют россиянам просчитать все риски. Они считают, что покупка жилья сейчас — не самое лучшее решение, так как деньги остаются в рубле, а он слишком волатилен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что программа льготной ипотеки под 6,5% спровоцировала ажиотажный спрос на недвижимость со стороны россиян, который до сих пор не иссяк. Вслед за спросом потянулись вверх и цены на жильё: квадратные метры дорожают вопреки карантину и общему падению доходов населения.