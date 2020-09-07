Банки могут начать хранить договоры в цифровом формате

https://static.news.ru/photo/ae0e34a0-f1a9-11ea-851f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект, которым предлагается оцифровать договоры кредитных организаций, чтобы освободить склады и снизить затраты на их содержание, сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Проект был подготовлен правительством совместно с комитетом. В Совфеде уже готовы поддержать инициативу.

По словам Аксакова, в настоящее время банки должны хранить бумажные договоры на складах не меньше пяти лет.

Огромные площади завалены бумагами, которые никто не читает. Договоры хранятся на всякий случай, если, например, возникнет судебное дело. Сейчас всё это можно оцифровать и хранить на серверах, — отметил он.

Глава комитета отметил, что цифровые форматы удобнее и проще, однако при этом необходимо обеспечить сохранность и безопасность документов.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин отметил, что хранить в цифре можно всё, что «не подвергается сомнению с точки зрения утраты документов или сбоя электронных систем».

В первую очередь нужно прорабатывать вопросы защиты баз данных. Это должна быть надёжно защищённая платформа для хранения информации, — подчеркнул он.

По его мнению, после решения этих вопросов можно переводить в цифровой формат разные виды документов и не только в банковской сфере. При этом Рябухин подчеркнул, что документы нужно защитить как от внешнего, так и от внутреннего вмешательства, потому что сбой в системе является не просто репутационными потерями для банка, но и ущербом для клиентов и угрозой нацбезопасности.

Тем более что наши западные партнёры открыто заявляют, что будут вести против России кибервойны, — добавил он.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский считает, что оцифровка архивов затронет и другие сферы, передаёт «Парламентская газета».

Как писал NEWS.ru, ранее Министерство здравоохранения РФ разработало проект приказа, позволяющего получать свидетельство о рождении ребёнка в электронном виде. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко считает, что это предложение соответствует процессу цифровизации.