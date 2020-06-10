Банки могут начать блокировать подозрительные переводы без ответа клиента

Российские банки попросили Центробанк блокировать денежные переводы, попавшие под признаки совершённых без согласия клиента, если организация не смогла связаться с ним.
В настоящее время, если клиент не вышел на связь в течение двух рабочих дней, то банки должны возобновлять такие операции.
Исходя из практики, это нецелесообразно, поскольку за два рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенничества, —говорится в обосновании предложения «Тинькофф банк».
В заявлении также предлагается либо исключить данную норму, либо отказывать в выполнении операции, если клиент не вышел на связь с банком.
Банк России обратился в «Финтех» с просьбой подготовить дополнительную аргументацию для исключения данной нормы.
Как ранее писал NEWS.ru, ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О национальной платёжной системе», которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников.
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