Банки могут начать блокировать подозрительные переводы без ответа клиента

https://static.news.ru/photo/7d8ca8f2-aba9-11ea-8136-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские банки попросили Центробанк блокировать денежные переводы, попавшие под признаки совершённых без согласия клиента, если организация не смогла связаться с ним.

В настоящее время, если клиент не вышел на связь в течение двух рабочих дней, то банки должны возобновлять такие операции.

Исходя из практики, это нецелесообразно, поскольку за два рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенничества, —говорится в обосновании предложения «Тинькофф банк».

В заявлении также предлагается либо исключить данную норму, либо отказывать в выполнении операции, если клиент не вышел на связь с банком.

Банк России обратился в «Финтех» с просьбой подготовить дополнительную аргументацию для исключения данной нормы.

Как ранее писал NEWS.ru, ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О национальной платёжной системе», которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников.