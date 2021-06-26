Средний размер ипотеки в России снизился впервые за полгода

Средний размер ипотечного кредита в России по итогам мая снизился впервые с октября 2020-го, передаёт РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Например, граждане РФ в мае в среднем брали средства на приобретение жилья на сумму 3,2 млн рублей, что ниже результата месяцем ранее на 2,1%. При этом в годовом выражении динамика по-прежнему остаётся положительной — рост на 26,7%.

Средняя сумма ипотечного кредита в региональном разрезе остаётся стабильной, снижаясь, тем не менее, в общем показателе по России за счёт падения доли выдач в крупных мегаполисах, где клиентский спрос находится в стадии насыщения, — пояснил журналистам генеральный директор бюро Олег Лагуткин.

Российское правительство, реализуя антикризисные меры весной 2020-го, приняло программу льготных ипотечных кредитов под 6,5%. Одновременно Центробанк РФ снижал ключевую ставку — в июле она достигала исторического минимума в 4,25% годовых. На фоне решений властей средняя ставка по ипотеке упала в апреле до 7,3%, а граждане РФ увеличили задолженность по жилищным кредитам до рекордных 10 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что доля проданного жилья в новостройках России уже достигла 60%. Подобная тенденция свидетельствует о стабильном спросе на новые квартиры. Высокий процент проданных квартир в новых домах говорит о восстановлении покупательского стабильного спроса, который повышает финансовую надёжность застройщиков, позволяя им увеличивать темпы строительства.

На данный момент на рынке находится 74 млн кв. м введённого в эксплуатацию жилья. При этом почти 44 млн кв. м уже продано на общую стоимость 4,3 трлн рублей.