Банки массово закрывают офисы в России

Тенденция закрытия офисов банков усилилась за последний год в России. Согласно данным Центробанка, на начало августа текущего года из 376 действующих банков общее количество подразделений составило 28 тысяч, пишут «Известия».

Это на 5% или на 1,5 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего сократилось количество подразделений, которые были созданы для защиты интересов банков и не вели никаких операций. Их число снизилось на 31,6%. Число филиалов и операционных касс за это же время стало меньше на 15%, головных офисов — на 10%.

Снизилось количество дополнительных и операционных отделений. Самое большое число ликвидированных подразделений отмечается в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. При этом крупные банки отмечают, что приступили к ликвидации подразделений в регионах, заменяя дублирующие друг друга офисы и заменяя новыми отделения старого формата.

Центробанк связывает закрытие отделений банков с ростом цифровых каналов доступа к финуслугам. Регулятор отмечает важность сохранения инфраструктуры физического обслуживания в сельской местности и на отдалённых территориях.

Ранее сообщалось, что количество просроченных ссуд по кредитным картам среди россиян достигло максимума за три года. Это связано как с общей спецификой продукта, так и с тем, что в период кризиса россияне стремятся выполнять обязательства в первую очередь по залоговым кредитам, допуская просрочки по необеспеченным ссудам.