Банки Кипра начали вытеснять россиян с острова по указанию США Посольство РФ на Кипре заявило о вытеснении россиян с острова

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Банки Кипра с усердием выполняют требования США и постепенно вытесняют россиян с острова, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей посольства России на Кипре. Таким образом дипломаты прокомментировали резкое сокращение депозитов граждан России в банках острова. По словам сотрудников посольства, наличие российского паспорта стало достаточным основанием для отказа в обслуживании в банке.

К сожалению, кипрские банки с усердием выполняют поручения Вашингтона о вытеснении наших соотечественников и принадлежащих им компаний с острова, — заявили дипломаты.

Согласно статистическим данным, предоставленным агентством Associated Press, число депозитов российских граждан в банках Кипра сократилось на 76% в период с 2014 по 2022 год. Число клиентов с российскими паспортами же сократилось примерно на 82%. При этом эксперты отмечают, что процент клиентов из числа украинцев также резко снизился. Предполагается, что сокращение числа российских клиентов банков связано с указанием США прекратить все операции с рублями.

Как сообщалось ранее, Евросоюз может нанести удар по российской энергетике, включив алюминиевую продукцию в 13-й пакет санкций. Стоимость электроэнергии при выплавке этого металла составляет 40% производственных затрат.