Банки РФ хотят получить право списывать кредитные платежи и комиссии со счетов клиентов, в случае если они не вышли на связь, и их данные не удалось обновить. В настоящее время Абсолют Банк (АБ) готовит предложения в рамках совершенствования нормативно-правовой базы по регулирования финансового рынка в сфере ПОД/ФТ (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Об этом NEWS.ru рассказали в АБ. Ряд банков уже высказали в СМИ свою поддержку данному предложению. ЦБ воздержались от комментариев. Эксперты призвали делать списание не только в пользу банков, но и на благотворительные цели.

Представители банковской сферы готовят свои предложения в рамках «регуляторной гильотины» Центробанка, поскольку сейчас банки не имеют возможность списывать деньги со счетов пользователей финансовых услуг, по которым более года не обновлялись идентификационные данные. Как пояснили NEWS.ru в пресс-службе Абсолют Банка, в таких случаях банковские структуры просто вынуждены отказывать самим себе в получении, по сути, причитающихся им денег от клиентов.

Интерес банков, очевидно, обусловлен тем, что у клиентов, которые не выходят на связь, копятся штрафы и неустойки, а кредитные организации не получают причитающиеся им средства и не могут предотвратить мошенничество со «спящими счетами».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Топ-менеджмент Абсолют Банка предлагает ЦБ предусмотреть в федеральном законе № 115-ФЗ положение о недопустимости представления в Росфинмониторинг сведений о клиентах и совершаемых ими операциях, прямо не предусмотренных в указанном законе Состав сведений, передаваемых в Росфинмониторинг кредитными организациями в соответствии с указанием Банка России (№ 4936-У), существенно шире, чем предусмотрено подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 федзакона № 115, что значительно затрудняет работу банков и неоправданно увеличивает регуляторные риски. Также банкиры предлагают законодательно закрепить обязательность досудебного прохождения процедуры реабилитации «отказников», установленной пунктами 13.5 и 13.6 статьи 7 (ФЗ № 115).

Главным образом, банкиры предлагают внести поправки в Положение Банка России № 499-П по идентификации клиентов, касающиеся возможности проведения операций по списанию денежных средств со счетов клиентов, по которым банки не имеют возможности обновить идентификационные сведения (например, клиент не выходит на связь с банком по имеющимся контактным данным).

В текущей редакции банки не вправе списывать со счетов таких клиентов комиссии за ведение счета, платежи в погашение кредитов и должны оформлять официальный отказ в совершении таких операций (по существу, банки отказывают самим себе в получении причитающихся им денег от клиентов). Представляется целесообразным отменить эти требования, — сказали NEWS.ru в кредитно-финансовом учреждении.

По мнению управляющего директора и партнера BCG Сергея Ишкова, в период сниженного и отложенного спроса на банковские услуги (в первую очередь, кредитование, которое является основным источником банковского дохода) и повышенного резервирования банки логично смотрят на нестандартные действия, которые могли бы улучшить финансовые результаты по итогам года.



Польза банков от подобных предложений — конвертировать «спящие деньги» в конкретную прибыль. Банки и до этого использовали средства клиентов, которые были невостребованы по тем или иным причинам, для фондирования своих операций и косвенно зарабатывали на них. Но при списании такие средства можно сразу зачислять как комиссионный доход.

Такая практика есть в мире, чтобы мотивировать клиентов активно пользоваться счетами. Однако, обычно она применяется только к небольшим суммам и срок достаточно либеральный (несколько лет) — если клиент поддерживает определенный остаток, средства обычно не списываются. При этом важно отметить, что во многих странах даже поддержание базового счета небесплатно, есть ежемесячная плата. Сергей Ишков управляющий директор и партнёр Boston Consulting Group (BCG) управляющий директор и партнёр Boston Consulting Group (BCG)

Однако знатоки банковского рынка требуют от всех участников «проекта» (по данным « Известий », данную инициативу поддержали Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Юникредит-банк, Росбанк и «Зенит») честных критериев и определений. И вот по каким причинам. Понятие «спящих договоров» (счетов) сегодня не закреплено иначе, кроме как в Постановлении Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)».

Данное постановление принято для целей реализации требований Единого стандарта отчетности ОЭСР и участия нашей страны в международном обмене финансовой информацией с другими государствами.

Сергей Булкин/NEWS.ru

И критерии этих «спящих договоров (счетов)» достаточно жесткие, замечает управляющий партнер Адвокатского бюро города Москвы «Щеглов и Партнеры», адвокат Юлия Лялюцкая. Для признания договора таковым требуется одновременное выявление по результатам внутренней проверки кредитной организации хотя бы одного из признаков принадлежности клиента к иностранному государству одновременное соблюдение следующих условий:

в течение 3 лет, предшествующих отчетному периоду, клиентом не осуществлялись (инициировались) операции по ранее заключенному договору или любому другому договору этого клиента, предусматривающему оказание финансовых услуг, в организации финансового рынка;

в течение 6 лет, предшествующих отчетному периоду, клиент не обращался к организации финансового рынка в отношении ранее заключенного договора или любого другого договора этого клиента, предусматривающего оказание финансовых услуг, в организации финансового рынка;

в течение 6 лет, предшествующих отчетному периоду, при условии, что рассматриваемый договор является договором добровольного страхования жизни, организация финансового рынка не обращалась к клиенту в отношении такого договора или любого другого договора этого клиента с организацией финансового рынка.

Однако Лялюцкую пугает формулировка, предложенная и активно тиражируемая банками и прессой. Сегодня, предлагая изменения, никто не указывает, что понятие спящих договоров используется только для клиентов, в отношении которых выявлена «принадлежность к иностранному государству», что фактически означает, что банк достоверно установил, что клиент либо проживает за рубежом, либо является налоговым резидентом иностранного государства.

Лукавая отсылка к Положению ЦБ РФ № 499-П тоже настораживает, отмечает юрист. Согласно этому положению у клиента банка нет обязанности регулярно обновлять свои «идентификационные» данные. Напротив, это банк должен при каждой возможности и обращении проверить их соответствие и актуальность ранее предоставленных данных.

А коль скоро подобной обязанности у клиента нет, почему за невыполнение банком его обязанностей, на добросовестного клиента могут быть наложены дополнительные санкции, мне не понятно. Юлия Лялюцкая управляющий партнёр адвокатского бюро «Щеглов и Партнёры» управляющий партнёр адвокатского бюро «Щеглов и Партнёры»

И всё же данная проблема существует и не решается у нас очень давно, рассказывает доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ РАНХиГС) Юрий Твердохлеб.

Бывает, когда клиенты не осуществляют платежи, вообще не проявляют активность как клиенты. При этом, согласно законодательству, они должны ежегодно обновлять информацию о себе. Но получается, что банк не получает от клиентов средства за оказываемые им услуги. На сегодня нет достаточно эффективного механизма, чтобы как-то это исправить. А коль скоро подобной обязанности у клиента нет, почему за невыполнение банком его обязанностей, на добросовестного клиента могут быть наложены дополнительные санкции, мне не понятно. Юрий Твердохлеб доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

Но стоит вспомнить и о «продвинутом» цивилизованном опыте. Например, в Швейцарии очень много спящих вкладов за которым не обращаются люди — забывают, умирают. Причём с огромными суммами. Однако в среднем считается, что 5% вкладов всегда спящие. Но сейчас, конечно, молодые люди, когда инвестируют свои деньги, они понимают — куда вкладывают, чего они хотят и все это благодаря финансовой и цифровой грамотности. Поэтому это рассчитано на тех людей, которые не ищут выгоды, а ищут спокойствия, чтобы потихонечку их обсчитывать.

Вот что интересно, в свое время, во время перестроечной эпохи у нас был свой банк, и мы выяснили аналитическим путем, что когда человек кладет деньги в банк под маленький процент, например, до востребования, он их никогда не забирает! Все вклады до востребования, которые Сбербанк оценивает в 0,01%, это деньги лежат мертвым грузом, которыми человек не пользуется совсем. Когда началась перестройка, мы посчитали и увидели это, что люди деньги такие не забирают. В то время банк был просто местом хранения денег, чтобы никто не пришел и не забрал деньги. Анатолий Аронов президент Первой патентной компании президент Первой патентной компании

Между тем, замечает эксперт, российская банковская система сделала серьезный рывок и в настоящее время оказывается очень высокий сервис на достойном уровне и даже, наверное, лучше американской и европейской.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У нас банковское обслуживание идёт впереди планеты всей. Если это мелкий банк — там обслуживание очень качественное, они дорожат каждым клиентом. Сбербанк тоже что-то пытается, но если работать с мелким банком — там качество обслуживания значительно выше«, — сказал президент Первой патентной компании.

Важно заметить, говорит президент «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» Эльман Мехтиев, обязанность обновлять данные закреплена за кредитными организациями, но, как быть, если клиент их не предоставляет? Сделать это самостоятельно банк может только, если клиент дал «длящееся» согласие на такое обновление. Например, с помощью Единого портала госуслуг. В противном случае мы оказываемся в ситуации, когда у клиента не только нет стимула, но и в принципе ему невыгодно их обновлять, резонно уточняет специалист. Особенно если речь идёт о клиентах, находящихся в просрочке.