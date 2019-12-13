Евразийский банк развития (ЕАБР), ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк профинансируют четвёртый пусковой комплекс Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье на сумму 35,8 млрд рублей сроком на 17 лет. Об этом
В финансировании проекта в качестве финансовых спонсоров помимо группы «Автобан» и РФПИ будут участвовать ЕАБР, ВЭБ.РФ и ИнфраВЭБ, которые обеспечат субординированное финансирование в размере 4,1 млрд руб. сроком на 20 лет, — сообщает издание.
Документация о финансировании проекта уже подписана, отмечает издание.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство финансов РФ не поддержало просьбу Минтранса и госкомпании «Автодор» о выделении не предусмотренных первоначальным проектом 44 млрд рублей для строительства путепроводов, эстакад и развязок в составе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).
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