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Министерство труда и социальной защиты РФ рассказало о том, какие меры поддержки для семей с детьми будут введены в 2020 году. Об этом сообщает «Российская газета».

Министерство труда и социальной защиты РФ рассказало о том, какие меры поддержки для семей с детьми будут введены в 2020 году. Об этом сообщает «Российская газета». В последние годы наблюдается...