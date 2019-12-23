Переводы в системе быстрых переводов (СБП) станут платными для банков. Сумма составит от 0,5 рубля до трёх рублей за транзакцию. Кредитные организации, в свою очередь, будут взимать с клиентов комиссию.
Как пишет «Коммерсант», данные Центробанка свидетельствуют об увеличении объёма переводов — общая сумма превысила в 2019 году 40 миллиардов рублей.
Например, доля переводов через СБП в банке «Русский Стандарт» достигла 45,1%.
Как ранее писал NEWS.ru, Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об отмене комиссии за переводы между физлицами внутри одного банка — «банковского роуминга».
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