https://static.news.ru/photo/06723178-255e-11ea-8e00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переводы в системе быстрых переводов (СБП) станут платными для банков. Сумма составит от 0,5 рубля до трёх рублей за транзакцию. Кредитные организации, в свою очередь, будут взимать с клиентов комиссию.

Как пишет «Коммерсант», данные Центробанка свидетельствуют об увеличении объёма переводов — общая сумма превысила в 2019 году 40 миллиардов рублей.

Например, доля переводов через СБП в банке «Русский Стандарт» достигла 45,1%.

Как ранее писал NEWS.ru, Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об отмене комиссии за переводы между физлицами внутри одного банка — «банковского роуминга».