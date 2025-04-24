Банки блокируют клиентов, не берущих деньги под проценты: это законно?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки начали снижать лимиты и даже блокировать операции по кредиткам, владельцы которых возвращают деньги на счет до завершения льготного беспроцентного периода. Эксперты посоветовали читателям NEWS.ru внимательно изучать договоры об использовании карт. В некоторых случаях есть возможность обратиться в суд.

Почему банкам не нравится, что люди вовремя гасят долг

Некоторые российские банки начали блокировать операции клиентов, которые годами вовремя возвращают деньги на счет. Раньше в ходу были рекламные слоганы вроде «100 дней без процентов», и под такие условия предоставлялись суммы более чем в 100 тыс. рублей.

«Если прежде те, кто пользовался кредитной картой, годами не платили проценты и думали, что этого в банках не понимают, то за последние полгода людям показали обратное», — цитируют СМИ зампреда правления «Уралсиба» Станислава Тывеса.

Он отметил, что при ключевой ставке в 6% финансовые организации это «терпели», но сейчас она — 21% (и просто невыгодно терять деньги при столь высоких ставках. — NEWS.ru). Помимо «Уралсиба» на урезание лимитов пожаловались и клиенты Альфа-Банка, Ренессанс Банка, Совкомбанка и Т-Банка.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Как в Госдуме отреагировали на действия банков

То, что в кредитных организациях называют девиантным добросовестное возвращение денег, не понравилось председателю партии и руководителю думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову. В разговоре с NEWS.ru он назвал «очередной наглостью» введение ограничений для владельцев кредитных карт, пользующихся ими только в беспроцентный период.

«Наши банкиры настолько обнаглели, что не считают зазорным нарушать правила, которые сами же установили. Не клиенты же придумали карты с такими условиями. Допустим, кто-то научился использовать их к своей выгоде, но формально люди ничего не нарушают. Это поведение капризного дитяти, которое, не получая желаемого, начинает реветь и сучить ножками», — заявил Миронов.

По мнению депутата, российские банки очень избалованы мягкой политикой ЦБ. Он пообещал, что если ведомство Эльвиры Набиуллиной не вмешается в происходящее, депутаты направят обращение в прокуратуру.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда снижают кредитные лимиты

Основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев отметил в разговоре с NEWS.ru, что, подписывая договор, многие не обращают внимание, что кредитор в любой момент может пересмотреть предоставление лимита. «Обычно лимиты снижают в „тощие“ годы, когда резко возрастает вероятность дефолтов заемщиков», — объясняет Мехтиев.

По словам Мехтиева, лишь малая доля клиентов выплачивает все долги по кредиткам в беспроцентный период. Таких в России не более 10%, а в других странах — до 30%. «Если в банке подобных клиентов слишком много и у финорганизации нет способа сократить расходы, то, может быть, ей такие держатели карт обходятся слишком дорого», — рассуждает он.

Чем является отсутствие просрочки

Заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Светлана Фрумина отметила в разговоре с NEWS.ru, что, если клиент использует карту только в рамках беспроцентного периода, банк может это трактовать как злоупотребление правом. Но данная позиция спорна. «Большинство договоров содержат пункты, позволяющие банку в одностороннем порядке вносить в них правки при изменении макроэкономической ситуации, повышении рисков», — говорит Фрумина.

Но банки обязаны направить заемщику уведомление о корректировке условий договора. Если сокращение лимита или блокировка карты происходят без предупреждения, предусмотренного в контракте, это нарушает права клиента.

ЦБ требует, чтобы меры по снижению рисков не нарушали права потребителей, говорит Фрумина. Поэтому если банк не доказал, что использование беспроцентного периода увеличило для него риски, то поведение финорганизации может быть признано необоснованным.

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев также говорит, что полное закрытие карты без уведомления клиента и веских оснований может нарушать как условия договора, так и положения ГК РФ о свободе распоряжения своими средствами. В подобной ситуации человек вправе обратиться с жалобой в ЦБ, а также в суд, если считает действия банка незаконными.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Важно подчеркнуть, что речь, по всей видимости, идет не о массовой блокировке карт, а о корректировке условий обслуживания отдельных клиентов», — рассказал Расторгуев NEWS.ru.

Читайте также:

Банки все чаще обманывают: как не попасться на уловки и сохранить деньги

Раскрыт уровень долговой нагрузки россиян

В Госдуме заступились за любителей беспроцентного периода кредиток

Стало известно, может ли банк заблокировать кредитку клиента без оповещения

Банки урезают лимиты по кредиткам за пользование в беспроцентный период