Банкам грозит повышение штрафов за обман клиентов «Известия»: Центробанк планирует поднять штрафы для банков за обман клиентов

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Центральный банк России готовит законопроект, предусматривающий многократное увеличение штрафов для банков за обман клиентов финансовых услуг, сообщают «Известия». Размер наказания может увеличиться до 1% от собственных средств организации.

Как пояснил адвокат Никита Суклин, в настоящее время Центробанк имеет право в случае нарушения требований антиотмывочного законодательства взыскать с кредитной организации штраф в размере до 0,1% от капитала и эта сумма должна составлять не менее 100 тысяч рублей. Законопроект предполагает увеличение штрафа в случае, если банк проигнорировал предписание регулятора или создал реальную угрозу интересам вкладчиков.

Например, собственный капитал Сбера составляет порядка 6 трлн рублей, ВТБ — свыше 1,6 трлн рублей, Газпромбанка — более 1 трлн рублей. У других крупных финансовых организаций, входящих в топ-10, сумма капитала находится в пределах от 307 млрд до 818 млрд рублей. В случае обмана потребителей штрафы могут обходиться банкам от сотен миллионов до нескольких миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что российским банкам и микрофинансовым организациям запретят опираться на доходы клиентов, которые они указали в анкетах. Изменения вступят в силу в 2025 году. Новые правила помогут избежать ситуаций, когда человек заявляет о миллионных доходах, а в действительности имеет низкую способность выплачивать кредит.