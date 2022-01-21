Банк России выпустил памятную монету к юбилею МИД

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Банк России выпустил памятную монету к 220-летию образования Министерства иностранных дел и 20-й годовщине учреждения профессионального праздника Дня дипломатического работника. Монета поступит в обращение 24 января, сообщается на сайте регулятора.

Номинал монеты составляет три рубля. Она выполнена из серебра 925 пробы. Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамма. Тираж составляет три тысячи штук.

На лицевой стороне присутствуют рельефное изображение государственного флага, надписи «Российская Федерация» и «Банк России», а также указаны масса драгметалла и его обозначение в таблице Менделеева.

На оборотной стороне монеты изображены здания МИД РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве и восточный корпус здания Главного штаба на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, где до 1917 находилось внешнеполитическое ведомство Российской империи.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приёму по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, — говорится в сообщении ЦБ.

Ранее глава думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, кандидат экономических наук Сергей Жигарев предложил отказаться от металлических денег. По его словам, производство монет обходится государству дороже, чем номинал.