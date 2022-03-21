Банк России ввёл ограничения на эквайринговые комиссии

Банк России принял решение на временной основе ограничить эквайринговые комиссии в размере 1% для организаций, занимающихся продажей социально значимых товаров или оказывающих подобные услуги. Ограничение будет действовать с 18 апреля до 31 августа 2022 года. Сейчас эквайринговые комиссии находятся в среднем на уровне 1,2–2,2% в зависимости от типа карты или вида деятельности предприятия.

Эта мера вводится на ограниченный период, чтобы в текущих экономических условиях дать возможность бизнесу за счёт снижения издержек перестроить свою логистику и процессы. Граждане, в свою очередь, продолжат пользоваться привычным инструментом безналичной оплаты, — сообщается в Telegram-канале Банка России.

Банк России 18 марта сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20% годовых. Как сообщил регулятор, инфляция в стране значительно ускорилась из-за всплеска спроса на фоне возросшей неопределённости и ослабления рубля. Как отмечается в пресс-релизе ЦБ, сейчас экономика России входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться неизбежным периодом повышенной инфляции. Ожидается, что проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.

Российские банки начали массово повышать доходность рублёвых вкладов вслед за ростом ставки Центробанка в начале марта. Пороговые значения ставки возросли на величину от 17% до 23%.