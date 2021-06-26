Банк России свернёт «коронавирусную» поддержку граждан

Российский Центробанк с 1 июля 2021-го свернёт часть «коронавирусных» льгот, принятых на фоне пандемии COVID-19 для поддержки граждан и предпринимателей. Закончится действие, например, рекомендации реструктурировать кредиты пострадавшим от инфекции жителям РФ, а также малому и среднему бизнесу, передаёт агентство ПРАЙМ.

Регулятор весной прошлого года с началом пандемии ввёл послабления в банковском секторе, направленные на помощь населению и бизнесу, столкнувшимся с падением дохода. Осенью 2020-го ЦБ начал постепенно сворачивать меры, продлевая некоторые из них.

ЦБ РФ в том числе несколько раз пролонгировал рекомендации кредиторам реструктурировать ссуды россиян и малого и среднего бизнеса, финансовое положение которых ухудшилось из-за COVID-19, и не штрафовать их за просрочку. Из-за быстрого восстановления экономики регулятор решил свернуть данные льготы.

По информации ЦБ, кредитными организациями реструктурированы долги жителей РФ на сумму 940,4 млрд рублей, а в сфере задолженности небольших предприятий — на 925,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил на конференции «Ренессанс капитала», что в России неизбежен новый экономический кризис. При этом Заботкин отметил, что у Банка России есть все необходимые инструменты, чтобы поддержать экономику и граждан. По словам Заботкина, этими мерами воспользуются в Центробанке, если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно.