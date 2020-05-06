Банк России спрогнозировал дефицит бюджета РФ на уровне 5-6% ВВП

Дефицит федерального бюджета России составит 5-6% ВВП по итогам 2020 года, следует из базового прогноза Центробанка.
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Меры правительства и Центробанка для борьбы с последствиями самоизоляции будут способны компенсировать часть потерь для населения, бизнеса и экономики и ускорить процесс восстановления, — отмечено в сообщении.
Годовая инфляция в России достигнет 3,8–4,8%.
Как писал NEWS.ru, 4 мая начали дорожать июльские нефтяные фьючерсы, поднявшись в цене на несколько долларов. Доходы от экспорта нефти и газа составляют около трети бюджета РФ.
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