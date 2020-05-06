Банк России спрогнозировал дефицит бюджета РФ на уровне 5-6% ВВП

https://static.news.ru/photo/87a9f704-0433-11ea-881f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дефицит федерального бюджета России составит 5-6% ВВП по итогам 2020 года, следует из базового прогноза Центробанка.

По информации ТАСС, финансовый регулятор учёл в прогнозе расходы на господдержку граждан и бизнеса в условиях режима самоизоляции, а также доходы от продажи акций Сбербанка за 1,1 триллиона рублей.

Меры правительства и Центробанка для борьбы с последствиями самоизоляции будут способны компенсировать часть потерь для населения, бизнеса и экономики и ускорить процесс восстановления, — отмечено в сообщении.

Годовая инфляция в России достигнет 3,8–4,8%.

Как писал NEWS.ru, 4 мая начали дорожать июльские нефтяные фьючерсы, поднявшись в цене на несколько долларов. Доходы от экспорта нефти и газа составляют около трети бюджета РФ.