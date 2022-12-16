Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

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Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, сообщается на сайте регулятора. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции и в соответствии с оценкой рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Совет директоров Банка России 16 декабря 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых, — говорится в заявлении.

В ЦБ отметили, что текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились и остаются на повышенном уровне. Согласно прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция может снизиться до 5–7% в 2023 году, а в 2024-м — вернуться к показателю 4%.

По оценке регулятора, годовая инфляция в России на 12 декабря увеличилась до 12,7%. В настоящее время инфляционное давление в целом умеренное, хотя текущие темпы прироста цен несколько повысились, в том числе за счет устойчивых компонентов.

Безработица в стране обновила исторический минимум. На фоне частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях в них ускоряется рост реальных зарплат, который может опережать рост производительности труда.

Ранее аналитик Андрей Опарин спрогнозировал повышение Центробанком ключевой ставки в 2023 году до 8–9,5%. По его мнению, это может быть связано с ростом дефицита бюджета России, который может спровоцировать разгон инфляции, а также с ограниченной девальвацией и высоким риском стагфляции (одновременного спада экономики и роста цен) во многих мировых державах. Если дефицита бюджета не будет, а потребительская активность останется подавленной, Банк России может понизить ключевую ставку.