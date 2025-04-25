Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

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Центробанк в четвертый раз подряд оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 21% годовых, сообщает пресс-служба Банка России. Такое решение было принято по итогам заседания совета директоров 25 апреля на фоне высоких инфляционных ожиданий и сохраняющегося давления на потребительские цены.

Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста, — следует из заявления регулятора.

Банк России также не исключает возможности повышения ставки на следующих заседаниях, если рост цен не замедлится в достаточной степени. Согласно данным, на третьей неделе апреля недельная инфляция замедлилась до 0,09%, однако в годовом выражении она все еще превышает 10%.

Текущая пауза в изменении ставки не рекордная — ранее регулятор шесть раз подряд сохранял ставку без изменений в период с сентября 2022 по июль 2023 года. Новая оценка прогноза инфляции ожидается в мае: пока в документах ЦБ зафиксирован ориентир 7–8% к концу 2025 года, Минэкономразвития оценивает этот показатель на уровне 7,6%. Следующее заседание по ставке запланировано на 6 июня, итоги текущего будут опубликованы 12 мая.

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков спрогнозировал снижение ключевой ставки летом после устойчивого замедления инфляции. По его мнению, эти предположения сбудутся, если дефицит бюджета сократится, способствуя снижению роста цен.