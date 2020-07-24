Банк России снизил ключевую ставку до нового исторического минимума

https://static.news.ru/photo/8ff7e4d0-cd9f-11ea-ba1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Центробанк принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п., и таким образом этот показатель достиг нового исторического минимума в 4,25%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора после заседания совета директоров.

Совет директоров Банка России 24 июля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п., до 4,25% годовых. Дезинфляционные факторы продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию, — отметили в ЦБ.

Банк России после этого будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на следующих заседаниях. Кроме того, регулятор фиксирует снижение ставок по депозитам и кредитам.

Принятые Центробанком решения о снижении ключевой ставки и существенное уменьшение доходностей на рынке ОФЗ по сравнению с уровнями марта — апреля создают условия для дальнейшего снижения процентных ставок в других сегментах финансового рынка, — сказано в сообщении.

Что касается динамики процентных ставок, то с момента последнего совета директоров в различных сегментах внутреннего рынка она была разноплановой. При этом на снижение депозитных и кредитных ставок повлияли принятые ранее решения о снижении ставки, пояснил регулятор.

Ожидания по ВВП

Центробанк при этом прогнозирует, что ВВП РФ в нынешнем году снизится на 4,5–5,5%. Восстановительный рост экономики страны в 2021 году при этом ожидается на уровне 3,5–4,5%, а в 2022 году — на 2,5–3,5%.

Отмечается также, что экономику России поддерживают правительственные меры и меры регулятора по ограничению экономических последствий пандемии COVID-19. Среди них и смягчение денежно-кредитной политики.

Прогноз по инфляции

Регулятор при этом понизил прогноз по инфляции на 2020 год с 3,8–4,8% до 3,7–4,2%, в 2021 году рост потребительских цен составит 3,5–4%.

С апреля существенное смягчение денежно-кредитной политики направлено на ограничение этого риска и стабилизацию инфляции вблизи 4% на прогнозном горизонте. По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем, пояснил Центробанк.

Однако риск отклонения инфляции вниз от цели в 4% в 2021 году пока что сохраняется. Причиной этому, как поясняется в заявлении Банка России, являются условия преобладающего влияния дезинфляционных факторов.

Как писал NEWS.ru, российское правительство на парламентских слушаниях, которые должны состояться осенью, готово открыто поговорить о налоговой и бюджетной политике. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин во время своего выступления в Государственной думе.