Банк России смягчит ограничения на переводы за рубеж для физических лиц

Банк России установил новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан до 1 октября. Как сообщается в официальном Telegram-канале ЦБ, в течение календарного месяца граждане имеют право перевести за пределы России не более $10 тысяч или их эквивалент в другой валюте. Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счёта, можно перевести в месяц не более $5 тысяч или их эквивалент в другой валюте.

Нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции, — говорится в сообщении.

Ранее Банк России запретил банкам проводить денежные переводы из России за рубеж гражданам стран, объявивших о санкциях против России. Тогда сообщалось, что физлицам и юрлицам из 43 стран, включая такие страны, как Великобритания и Германия, запрещено отправлять деньги с банковских счетов на счета за рубежом. Нерезиденты из других стран, в свою очередь, не смогут переводить за рубеж больше $5 тысяч в месяц.

Представитель ЦБ пояснил, что такое решение принято для предотвращения вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности. По его словам, ограничение не касается российских граждан и большинства граждан из государств СНГ.