Банк России рассказал о новых мерах поддержки экономики

На фоне недружественных действий иностранных государств и международных организаций Банк России принял дополнительные меры для поддержки финансового сектора и кредитования отечественной экономики. В частности, сделаны послабления для банков, которые финансируют сделки по выкупу акций иностранных компаний, покидающих российский рынок, сообщается на сайте регулятора.

Они состоят в том, что при расчёте обязательных нормативов банков не будут применяться повышенные коэффициенты риска в отношении кредитных требований, которые возникают при финансировании банками сделок по выкупу резидентами РФ акций (долей) организаций у нерезидентов. Кроме того, эти сделки не будут вычитаться из капитала кредитных организаций. Мера будет действовать до погашения указанных кредитов, предоставленных в срок до 1 января 2023 года.

Регулятор посоветовал банкам отложить формирование резервов по активам, заблокированным в связи с недружественными действиями других стран. Такая мера призвана снизить регулятивные риски для банков и давление на капитал для облегчения их адаптации к новым условиям.

В дальнейшем после стабилизации ситуации и появления информации о возвратности данных активов будет принято решение о необходимости досоздания по ним резервов, — отмечается в сообщении.

Наряду с этим ЦБ порекомендовал соблюдающим надбавки банкам и некредитным финорганизациям отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов. Регулятор также обратил внимание банков на то, что допускается несоблюдение надбавок к нормативам достаточности капитала. Это не является несоблюдением нормативов, но при этом банк должен ограничить выплаты дивидендов и бонусов менеджменту.

Ранее в ЦБ предложили временный способ расчёта стоимости ремонта по ОСАГО — с учётом цен на аналоги оригинальных запчастей. В регуляторе пояснили, что это позволит пострадавшему в ДТП отремонтировать автомобиль пусть не оригинальными, но новыми запчастями.