https://static.news.ru/photo/a72a0eea-47f2-11ea-8692-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк заметил, что в арсенале мошенников появился новый способ обмана граждан. Об этом рассказал глава департамента ЦБ Валерия Лях.

Как объяснил представитель регулятора, физлицу или индивидуальному предпринимателю дают деньги, а потом кредитор пропадает, и должник не может ему заплатить. Проценты растут, а взявшему кредит человеку приходит повестка в суд с требованием погасить сразу всю сумму и с процентами, приводит его слова «Российская газета».

При этом Лях отметил, что суды могут выносить решение в пользу чёрных кредиторов из-за неграмотности граждан.

Дело в том, что закон запрещает взыскивать задолженность с заёмщика, если выдавшая ему кредит организация работает нелегально. Однако об этой защищающей права должников новой норме многие не знают, обратил внимание директор департамента ЦБ.

Несмотря на то что в 2019 году число чёрных кредиторов сократилось, они продолжают работать под видом микрокредитных организаций либо являются так называемыми анонимными кредиторами и объявления о них размещают на заборах и столбах.

Некоторые организации, впрочем, мимикрируют под добропорядочных игроков, работающих под надзором Банка России. Используется и такая схема, когда создаётся нелегальный двойник легальной микрофинансовой организации, — рассказал Лях.

По его словам, к нелегальным кредиторам Банк России относит и псевдолизинговые компании. Такие организации выросли словно грибы после дождя за последние два года и работают по схемам возвратного лизинга. Представитель регулятора объяснил, что ЦБ удалось обнаружить 79 таких организаций за 2018-2019 годы. По словам Ляха, шанс нарваться на чёрных кредиторов больше всего у жителей Юга России, Урала и Центрального федерального округа.

Как писал NEWS.ru, ранее кредитные организации и операторы связи нашли способ борьбы с подменой номеров телефонными мошенниками, конкретно — с социальной инженерией.