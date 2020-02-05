Центробанк заметил, что в арсенале мошенников появился новый способ обмана граждан. Об этом рассказал глава департамента ЦБ Валерия Лях.
Как объяснил представитель регулятора, физлицу или индивидуальному предпринимателю дают деньги, а потом кредитор пропадает, и должник не может ему заплатить. Проценты растут, а взявшему кредит человеку приходит повестка в суд с требованием погасить сразу всю сумму и с процентами,
При этом Лях отметил, что суды могут выносить решение в пользу чёрных кредиторов из-за неграмотности граждан.
Дело в том, что закон запрещает взыскивать задолженность с заёмщика, если выдавшая ему кредит организация работает нелегально. Однако об этой защищающей права должников новой норме многие не знают, обратил внимание директор департамента ЦБ.
Несмотря на то что в 2019 году число чёрных кредиторов сократилось, они продолжают работать под видом микрокредитных организаций либо являются так называемыми анонимными кредиторами и объявления о них размещают на заборах и столбах.
Некоторые организации, впрочем, мимикрируют под добропорядочных игроков, работающих под надзором Банка России. Используется и такая схема, когда создаётся нелегальный двойник легальной микрофинансовой организации, — рассказал Лях.
По его словам, к нелегальным кредиторам Банк России относит и псевдолизинговые компании. Такие организации выросли словно грибы после дождя за последние два года и работают по схемам возвратного лизинга. Представитель регулятора объяснил, что ЦБ удалось обнаружить 79 таких организаций за 2018-2019 годы. По словам Ляха, шанс нарваться на чёрных кредиторов больше всего у жителей Юга России, Урала и Центрального федерального округа.
Как писал NEWS.ru, ранее кредитные организации и операторы связи нашли способ борьбы с подменой номеров телефонными мошенниками, конкретно — с социальной инженерией.
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