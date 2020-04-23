Банк России продал валюту на рекордные 19,2 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/9cdd84b8-8545-11ea-b225-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк РФ в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал валюту на внутреннем рынке с расчётами 22 апреля на 19,2 млрд рублей.

Это самая большая сумма, выделенная регулятором с момента начала упреждающих продаж валюты, говорится в сообщении на сайте Банка России.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦБ РФ продал на внутреннем рынке с расчётами 25 марта валюту на общую сумму в 13,4 млрд рублей. Меры направлены на сдерживание волатильности. Накануне регулятор реализовал 13,8 млрд рублей с расчётами 24 марта, 13,7 млрд рублей с расчётами 20 марта и 13,3 млрд рублей с расчётами 23 марта.

В Центробанке добавили, что падение рубля, произошедшее в феврале—марте 2020 года, вызовет временное ускорение инфляции в РФ. Негативные явления могут начаться в ближайшие месяцы.