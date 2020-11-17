Банк России продал валюту на 6,5 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/d070fbe4-28aa-11eb-994e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центробанк в рамках упреждающих мер по уменьшению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчётами на 16 ноября на сумму 6,5 млрд рублей.

Согласно данным регулятора, объём проданной с расчётами на 13 ноября валюты достигал 6,6 млрд.

Банк России проводит упреждающие продажи валюты с 10 марта. За это время объём продажи валюты на внутреннем рынке превысил 1,467 трлн рублей. Такие операции будут осуществляться до старта регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты предсказали обвал доллара из-за вакцины от коронавируса. По их мнению, американская валюта может рухнуть на 20%. Кроме того, на курс доллара может оказать негативное влияние мягкая политика ФРС США. Эксперты поясняют, что из-за низких ставок инвесторам придётся уйти из американских активов в международные.

Что касается рубля, то, по мнению специалистов, в конце года он окажется в зависимости от целого ряда факторов.