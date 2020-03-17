Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С расчётами на 16 марта объём операций Центробанка по продаже валютных средств на внутреннем рынке составил 3,7 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

13 марта ЦБ продал такой же объём валюты в рамках принятых мер против влияния коронавируса на экономику России.

Как писал NEWS.ru, ранее регулятор и правительство приняли оперативные меры по обеспечению рынков рублёвой и валютной ликвидностью. Введённые меры поддержки должны минимизировать последствия этих факторов для населения и экономики страны.

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