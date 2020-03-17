С расчётами на 16 марта объём операций Центробанка по продаже валютных средств на внутреннем рынке составил 3,7 млрд рублей. Об этом
13 марта ЦБ продал такой же объём валюты в рамках принятых мер против влияния коронавируса на экономику России.
Как писал NEWS.ru, ранее регулятор и правительство приняли оперативные меры по обеспечению рынков рублёвой и валютной ликвидностью. Введённые меры поддержки должны минимизировать последствия этих факторов для населения и экономики страны.
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