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Ставки фрахта супертанкеров для нефтяных компаний выросли до «астрономических сумм» на фоне спроса на суда и действий Саудовской Аравии. Эр-Рияд ранее объявил, что Saudi Aramco предоставит покупателям скидки в размере $6–8 на баррель нефти.

Спрос на танкеры вырос на фоне наращивания Россией и Саудовской Аравией нефтедобычи в стремлении победить в ценовой войне, пишет Bloomberg. Так, по данным компании Tankers International, ставка фрахта супертанкера Princess...