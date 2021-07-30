Банк России повысит надбавки по кредитам

Банк России с 1 октября повысит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Об этом сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов, слова которого приводят «Ведомости».

По его словам, речь идёт о равномерном увеличении надбавок по всем новым выдачам или же о прогрессивном повышении надбавок в зависимости от показателя долговой нагрузки того или иного заёмщика. Саму необходимость повышения надбавок эксперты объясняют активным ростом этого сегмента и одновременным увеличением долговой нагрузки граждан.

Другие эксперты отмечают, что повышение надбавок невыгодно банкам с точки зрения кредитования, так как банки должны тратить на них больше капитала для покрытия возможных потерь. Прямые же ограничения на выдачу таких ссуд в данный момент технически невозможны.

Ранее стало известно, что ипотечные кредиты в этом году по темпам роста могут уступить место необеспеченным кредитам, портфель которых может вырасти на 18–18,5%. Аналитик Надежда Караваева уверена, что ситуация с необеспеченными займами может говорить о начале кредитного бума или связана с сезонным спросом, а также с попытками банков наработать клиентскую базу до существенного повышения средних ставок по кредитам.

Сами же россияне также стали брать взаймы больше денег, что связано, в частности, с падением доходов населения и более строгим подходом банков к отбору заёмщиков. Средний размер выданного потребкредита вырос на 43,6% за год и на май 2021 года составил почти 295 тысяч рублей. При этом наибольший размер среднего потребкредита в столице составил более 577 тысяч рублей.