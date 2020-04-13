Банк России понизил курсы доллара и евро

Центробанк установил на 14 апреля официальный курс доллара на уровне 73,5245 рубля. Это на 22,7 копейки ниже предыдущего показателя.
Как
Отмечается, что на курс рубля положительно влияет оптимизм, царящий на фондовых рынках в связи с заключением сделки ОПЕК+ по снижению нефтедобычи.
Как писал NEWS.ru, причиной укрепления рубля может быть не только рост цен на нефть и меры Банка России, но и падение спроса со стороны запертого внутри страны населения, которому незачем стало покупать доллары и евро.
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