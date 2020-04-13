Банк России понизил курсы доллара и евро

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Центробанк установил на 14 апреля официальный курс доллара на уровне 73,5245 рубля. Это на 22,7 копейки ниже предыдущего показателя.

Как сообщает ТАСС, курс евро по сравнению с показателем на понедельник также снизился на 19,7 копейки — до 80,5387 рубля. При этом общая стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась на 21,35 копейки, составив 76,6809 рубля.

Отмечается, что на курс рубля положительно влияет оптимизм, царящий на фондовых рынках в связи с заключением сделки ОПЕК+ по снижению нефтедобычи.

Как писал NEWS.ru, причиной укрепления рубля может быть не только рост цен на нефть и меры Банка России, но и падение спроса со стороны запертого внутри страны населения, которому незачем стало покупать доллары и евро.