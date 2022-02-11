Банк России поднял ключевую ставку до 9,5%

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых. Причиной этого стал продолжающийся рост инфляции, чему способствует быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ЦБ.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции, — говорится в сообщении.

Таким образом, ставка выросла до максимума с марта — мая 2017 года. Также отмечается, что диапазон ключевой ставки на 2022 год увеличен до 9–11% с ранее ожидавшихся 7,3–8,3%. Ожидания по средней ключевой ставке в 2023-м повышены до 7,5–9% с прежних 5,5–6,5%, в 2024 по-прежнему ожидаются 5–6%.

Ранее ведущий аналитик инвесткомпании FxPro Александр Купцикевич предположил, что Центробанк России может повысить ключевую ставку до 10% в марте, чтобы надёжней закрепить жёсткий режим монетарной политики. По его словам, ожидания более мягкого повышения до 9% не оправдались из-за повышенной волатильности рубля в январе, тогда как высокая ставка повышает привлекательность рубля и позволяет Банку России быстрее вернуться на рынок для покупки валюты, избежав при этом новой волны ослабления рубля.

Аналитик отметил, что внешние условия, на которые Банк России вынужден реагировать, весьма непредсказуемы. Он считает, что если рубль избежит геополитических шоков, инфляция может начать замедляться уже в ближайшие кварталы.