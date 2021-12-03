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Банк России отозвал лицензию у ПАО «АСКО-Страхование»

09:17, 03 декабря 2021
Банк России отозвал лицензию у ПАО «АСКО-Страхование» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО «АСКО-Страхование». Компания нарушала минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств, сообщается на сайте регулятора.

Отозвать лицензии от 18 июля 2018 года СИ № 2243 на осуществление добровольного имущественного страхования, от 18 июля 2018 года СЛ № 2243 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и от 18 июля 2018 года ОС № 2243–03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств публичного акционерного общества «АСКО-Страхование», — говорится в сообщении.

В компанию назначена временная администрация, функции которой возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Полномочия исполнительных органов компании приостановлены.

Ранее ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Спутник» из Самары. Ревизия касс подразделений банка выявила крупную недостачу наличных денег.

По данным регулятора, банк полностью утратил собственные средства, занижал величину необходимых резервов и завышал стоимость активов в учёте и отчётности, нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, а также был вовлечён в проведение сомнительных валютно-обменных операций.

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