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Газопровод «Северный поток — 2» никогда не был неполитическим проектом, поскольку «устрашающая военная декорация» России финансируется из её нефтяных и газовых доходов, написал в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung обозреватель Николас Буссе. Он подчеркнул, что лояльное отношение Германии к трубопроводу является её «стратегической ошибкой». По его словам, Берлин, поддерживая СП-2, «подкладывает мины» под Европу.

Американских сенаторов и других партнёров Германии не радует, что ФРГ получает дополнительные доходы за счёт сотрудничества со страной, которая постоянно подкладывает мины под стабильность и безопасность Европы, — считает Буссе....