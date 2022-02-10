Банк России отозвал лицензию у Консервативного коммерческого банка
Сергей Князев
Сергей Князев
09:39, 11 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Консервативного коммерческого банка. Как говорится в сообщении на сайте ЦБ, расчётный банк платёжной системы WebMoney нарушал требования законодательства, в том числе в области противодействия отмыванию доходов, и фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность.
Банком не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски её вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка, — говорится в сообщении ЦБ.
В банк назначена временная администрация, выплатой страхового возмещения вкладчикам займётся Агентство по страхованию вкладов.
Ранее банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Спутник» из Самары. Ревизия касс подразделений банка выявила крупную недостачу наличных денег. По данным регулятора, банк полностью утратил собственные средства, занижал величину необходимых резервов и завышал стоимость активов в учёте и отчётности, нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, а также был вовлечён в проведение сомнительных валютно-обменных операций.