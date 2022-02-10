Банк России отозвал лицензию у Консервативного коммерческого банка

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Руководство украинского «Нафтогаза» совершило «катастрофическую ошибку», не закупив вовремя газ для отопительного сезона. Об этом в интервью Forbes заявил бывший глава компании Андрей Коболев. По его словам, компания начала превращаться в банкрота, который вынужден просить деньги из государственного бюджета.

Отвечая на вопрос, хватит ли Украине газа до конца зимы, экс-глава компании заявил, что это будет зависеть от погоды, и добавил, что компания уже начала импортировать газ, несмотря на его...