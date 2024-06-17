Банк России отозвал лицензию у Автоградбанка

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Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Автоградбанка, об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Такое решение было принято, поскольку компания нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также требования в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Банк России приказом от 17.06.2024 № ОД-947 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Автоградбанк» (рег. № 1455, Республика Татарстан, г. Набережные Челны), — говорится в сообщении.

Уточняется, что Автоградбанк находился на 218-м месте в российской банковской системе. Последнее время деятельность компании характеризовалась неэффективностью бизнес-модели и сокращением активов. Все это приводило к убыткам и сокращению собственных средств банка.

Ранее Центральный банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у московского банка «Стрела». Утверждалось, что кредитная организация нарушала нормативные акты и федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также требования по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.