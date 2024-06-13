Банк России отменил утренние торги на МосБирже Банк России приостановил утренние торги на МосБирже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России отменил утренние торги на Московской Бирже, сообщила пресс-служба регулятора. Там отметили, что это решение временное.

Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 09:50 по московскому времени на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО «Московская Биржа» с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения, — уточнил регулятор.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, налоговый юрист Александр Хаминский констатировал, что санкции против Московской Биржи не смогут серьезно повлиять на покупку валюты. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что финансовые институты успели адаптироваться к ограничениям. После того как МосБиржа подпала под санкции США, некоторые обменные пункты действительно попытались резко поднять стоимость продаваемой валюты, но курс иностранных валют достаточно быстро возвращается к привычным показателям. За рубежом граждане России могут использовать карты UnionPay, Газпромбанка или открытые в странах ближнего зарубежья.

До этого Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении 30 физических лиц и свыше 200 структур из России и Китая. Причиной называется проведение специальной военной операции. В санкционный список вошли семь российских судов для перевозки, «Русгаздобыча», «Арктик СПГ — 1», «Арктик СПГ — 3», «Золото Селигдара», Амурский металлургический комбинат, Московская Биржа и другие предприятия.