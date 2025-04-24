Банк России объявил о рекордном росте международных резервов Банк России объявил о росте международных резервов до $681,3 млрд

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Международные резервы Центрального банка России достигли нового исторического максимума, увеличившись на 3,9%, сообщили в пресс-службе регулятора. В частности, они выросли до $681,3 млрд, поднявшись на $25,5 млрд за последнюю неделю.

Международные резервы по состоянию на конец дня 18 апреля составили $681,3 млрд, увеличившись за неделю на $25,5 млрд, или на 3,9 процента, главным образом из-за положительной переоценки, — говорится в публикации.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ключевая ставка Банка России может начать снижаться уже летом 2025 года. По его словам, регулятор планирует перейти к снижению ставки, если инфляция будет устойчиво замедляться. Аксаков отметил, что снижению роста цен будет способствовать снижение дефицита бюджета.

До этого экономист Анна Анисимова выразила мнение, что мировое ослабление доллара может обрушить его курс до 70 рублей. Она объяснила, что чем ниже индекс DXY, показывающий силу доллара по отношению к корзине других валют, тем меньше американские деньги ценятся на локальных рынках. При этом рубль может укрепиться по отношению к доллару, если объем поступающей в страну валюты превысит объем выводимой.