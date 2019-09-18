https://static.news.ru/photo/b0c96c56-dacf-11e9-bde6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов сообщил, что ведомство рассматривает возможность создания единой биометрической системы между странами — членами ЕАЭС.

По его словам, этот процесс начался пять лет назад и до сих пор продолжается. Некоторое шаги по интеграции уже предприняты.

Одна из инициатив, которые мы будем прорабатывать, — это возможность присоединения линков по платёжным системам, в том числе по биометрии, — рассказал Швецов на конференции комитета IOSCO.

Он также отметил, что пока неизвестно, на базе какой страны будет создана единая система. Переговоры начнутся с Белоруссии, передаёт ТАСС .

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