Банк России может ускорить отзыв лицензий у ряда банков к концу 2020 года

https://static.news.ru/photo/75d18c1a-e5b8-11ea-b9b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Центральный банк РФ может ускорить отзыв лицензий у 36 банков к концу 2020 года.

Отмечается, что количество кредитных организаций, находящихся в зоне риска, может увеличиться за счёт аннулирования лицензий по инициативе акционеров финансовых организаций, сообщили в РИА Новости.

До 36 кредитных организаций на горизонте ближайших четырёх кварталов находятся в зоне повышенного риска, — привели сообщение Банка РФ в агентстве.

Отмечается, что Центробанк РФ отложил работу с лицензиями банков из-за пандемии коронавирусной инфекции на пять месяцев. Однако с начала 2020 года ЦБ РФ лишил лицензии шесть кредитных организаций, затем последовал перерыв. В июле 2020 года Банк России лишил лицензии ещё три банка, а у ещё шести аннулировал лицензию по требованию акционеров финансовых организаций.

Таким образом, из-за длительного перерыва, в конце 2020 года будет реализована основная запланированная работа по отзыву лицензий. Кроме того, количество отзывов может быть увеличено из-за желания аннулирования лицензии самими акционерами.

На этом фоне отдельные кредитные организации с неэффективными бизнес-моделями становятся критически зависимыми от постоянных капитальных инъекций со стороны собственников. Последние в свою очередь всё чаще выражают неготовность к долгосрочной поддержке бизнеса при неопределённых перспективах получения отдачи на инвестированные средства, — процитировали сообщение ЦБ РФ в РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Центрально-Азиатский» (ООО КБЦА, г. Абакан). Отмечается, что основанием для этого послужило ходатайство руководства банка, принявшего решение о добровольной ликвидации.