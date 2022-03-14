Банк России изменит порядок расчёта курса доллара и евро

Банк России расширит временной диапазон расчёта официального курса доллара, что позволит учесть большее количество сделок в течение дня. Как сообщается в официальном Telegram-канале Центробанка, официальный курс доллара будет устанавливаться на основе данных о средневзвешенном курсе по сделкам, заключённым с 10:00 до 16:30. Кроме того, официальный курс евро к рублю будет устанавливаться так же, как и официальные курсы других иностранных валют.

Проект соответствующего указания направлен на регистрацию в Минюст, документ вступит в силу со дня официального опубликования, — говорится в сообщении.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин предложил использовать китайский юань для краткосрочных и среднесрочных инвестиций. По его словам, объёмы торгов юанем на бирже растут, экономика КНР является второй по величине после США, а для Москвы Пекин остаётся крупнейшим партнёром во внешней торговле.

Эксперт добавил, что плюсами валюты Китая считаются возможность дальнейшего увеличения ликвидности и геополитическая ситуация, которая благоприятно складывается для роста экономических связей. К минусам же он отнёс риск длительного снижения курса юаня к другим валютам, поскольку существует зависимость от геополитики и торговли сырьём. Для долгосрочных вложений он рекомендовал выбирать японскую иену и швейцарский франк.