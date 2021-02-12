Банк России исчерпал возможности смягчать денежно-кредитную политику

https://static.news.ru/photo/f8ee9d3c-6d39-11eb-9c66-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России больше не видит вариантов смягчения денежно-кредитной политики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров.

По нашим оценкам, мы считаем потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпанным, — приводит заявление председателя Центробанка ТАСС.

Набиуллина отметила, что дальнейшее смягчение может привести к росту инфляции. По её словам, в 2021 году политика регулятора будет достаточно мягкой, имея своей целью восстановление российской экономики. ЦБ в наступившем году ожидает сохранения структурного профицита ликвидности банковского сектора, но некоторые колебания всё же возможны.

Как передавал NEWS.ru, на заседании совета директоров Банка России было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Регулятор убрал из итогового пресс-релиза пункт, допускающий снижение ставки в ближайшем будущем. В сообщении ЦБ также говорится, что в декабре и январе темпы увеличения цен сохранялись на высоком уровне. В Центробанке отметили, что инфляционные ожидания граждан РФ и бизнесменов остаются на повышенном уровне. Ускоряющийся темп вакцинации от новой коронавирусной инфекции, а также ожидания дополнительных мер финансовой поддержки из бюджета в отдельных странах способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках.