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Экономика

Банк России допустил снижение ключевой ставки

16:36, 19 апреля 2022
Банк России допустил снижение ключевой ставки Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Банк России допускает дальнейшее снижение ключевой ставки, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин, слова которого приводит РИА Новости. Он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшее время.

ЦБ РФ допускает дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях, — сказал Чистюхин.

Он также отметил, что рынку нужны более доступные ставки по кредитам.

1 марта Центробанк РФ объявил о повышении ключевой ставки до 20%. Регулятор отмечал, что такое решение позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. По словам представителей ЦБ, эта мера должна была поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения граждан от обесценения.

11 апреля регулятор понизил ключевую ставку до 17% годовых. В ЦБ отметили, что дальнейшие решения о ключевой ставке будут приниматься исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и других факторов.

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