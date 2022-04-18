Банк России допустил снижение ключевой ставки

Банк России допускает дальнейшее снижение ключевой ставки, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин, слова которого приводит РИА Новости. Он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшее время.

ЦБ РФ допускает дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях, — сказал Чистюхин.

Он также отметил, что рынку нужны более доступные ставки по кредитам.

1 марта Центробанк РФ объявил о повышении ключевой ставки до 20%. Регулятор отмечал, что такое решение позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. По словам представителей ЦБ, эта мера должна была поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения граждан от обесценения.

11 апреля регулятор понизил ключевую ставку до 17% годовых. В ЦБ отметили, что дальнейшие решения о ключевой ставке будут приниматься исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и других факторов.