Банк России анонсировал выпуск новой банкноты

Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев на встрече клуба экономической и деловой журналистики и базовой кафедры Банка России НИУ ВШЭ рассказал, что в ближайшее время будет представлена новая банкнота в 100 рублей, об этом передаёт ТАСС. Как отмечается, также планируется модернизировать и другие банкноты, в 10, 50, 500, 1000 и 5000 рублей. «Новые» 1000 и 5000 рублей поступят в обращение в 2023 году, банкнота в 500 рублей — в 2024 году, а 10 и 50 рублей — в 2025 году.

Когда случается знаковое событие — а одно из таких событий произойдет очень скоро, я думаю, в течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, — будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота, — сказал Алексеев.

Ранее сообщалось, что Центробанк наладит производство и выпустит обновлённую 100-рублёвую купюру в конце 2022 года. Новые банкноты будут отличаться от нынешних более крупными цифрами. На них появятся специальные рельефные метки. Их цветовая гамма будет совпадать с нынешней, но оттенок окажется чуть другим.

Недавно в МВД рассказали, какие банкноты злоумышленники подделывают чаще всего. Самыми «популярными» оказались банкноты достоинством в пять, две и одну тысячу рублей.