Банк «Открытие» совместно с Центробанком (основным акционером кредитной организации) в январе будущего года приступит к разработке детального плана подготовки к первичному публичному предложению акций организации на бирже (IPO) в 2021 году.
По словам главы банка Михаила Задорнова, на первом этапе планируется продать 20–25% акций.
Не надо беспокоиться, что из-за этого принципиально изменится статус банка или что-то случится с командой, — отметил он.
Задорнов подчеркнул, что если у «Открытия» будут хорошие прибыль и доходность на капитал, то можно быть уверенными в наличии спроса и внутри России, и за её пределами,
Как писал NEWS.ru, в июне председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Центробанк готовит банк «Открытие» к продаже в 2021 году.
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