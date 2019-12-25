https://static.news.ru/photo/f367ca84-b316-4f1a-94e4-7bbd9ee823dc_660.jpg Фото: Well-liked/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Банк «Открытие» совместно с Центробанком (основным акционером кредитной организации) в январе будущего года приступит к разработке детального плана подготовки к первичному публичному предложению акций организации на бирже (IPO) в 2021 году.

По словам главы банка Михаила Задорнова, на первом этапе планируется продать 20–25% акций.

Не надо беспокоиться, что из-за этого принципиально изменится статус банка или что-то случится с командой, — отметил он.

Задорнов подчеркнул, что если у «Открытия» будут хорошие прибыль и доходность на капитал, то можно быть уверенными в наличии спроса и внутри России, и за её пределами, передают «Ведомости».

Как писал NEWS.ru, в июне председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Центробанк готовит банк «Открытие» к продаже в 2021 году.