Жителей России предупредили о риске нового повышения налогов

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Россиян предупредили об угрозе нового повышения налога на доходы физических лиц и роста налогообложения в ресурсных секторах экономики в ближайшие 2-3 года. С таким прогнозом выступил Bank of America.

По оценке главного экономиста финансово-кредитного учреждения Владимира Осаковского, в 2021 году будет «передышка» от повышения налогов после их роста в 2020-м. Но затем власти увеличат нагрузку на россиян и бизнес, потому что им нужны дополнительные поступления в бюджет.

Эксперт считает, что тренд на рост подоходного налога могут поддержать события политического характера, такие как выборы. В основном же новая налоговая нагрузка ляжет на ресурсные сектора, так как там имеется прибыль и есть что облагать налогом.

Рассматриваем этот фактор как один из рисков для российского рынка в целом в ближайшие два-три года, — цитирует РИА Новости Осаковского.

Ранее стало известно, что за 2020 год Фонд национального благосостояния заметно увеличился, однако власти не стали распечатывать кубышку и пускать деньги на поддержание экономики. Тем не менее стимулировать внутренний спрос необходимо, но это не обязательно делать за счёт средств ФНБ, считает заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Альтернативой может стать создание нового антикризисного фонда за счёт прогрессивного подоходного налога, полагает он. Пропасть между бедными и богатыми в последние годы только расширяется, напомнил экономист.

По мнению эксперта, существующий Фонд национального благосостояния можно оставить нетронутым до наступления «более чёрного дня». А вот для поддержания экономики, стимулирования внутреннего спроса можно создать параллельный фонд, который бы пополнялся за счёт временного введения прогрессивного подоходного налога с очень высокой ставкой для самых богатых россиян, прежде всего рублёвых миллиардеров.

Учитывая количество супербогатых россиян, за несколько лет такой фонд без особого труда мог бы пополниться на 10 трлн рублей, считает Валерий Миронов, писал NEWS.ru.