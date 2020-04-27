«Балканский поток» будет построен до конца года

https://static.news.ru/photo/6bf6ea16-88a5-11ea-a256-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева провела телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Политики обсудили строительство газопровода «Балканский поток».

Мы достигли ощутимого прогресса в развитии двусторонних отношений. Несмотря на кризис, проекты, которые важны для двух стран, развиваются хорошо. «Балканский поток» строится по графику. Планируем его завершить до конца года, — говорится в сообщении МИД Болгарии.

Кроме того, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в условиях пандемии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что строительство «Балканского потока» ведётся максимально быстро, заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. По его словам, средняя скорость строительства — «5 км в день», а задержка в начале строительства была связана с «проведением обязательных процедур».