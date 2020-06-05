Баку: ОПЕК+ обсудит продление квот на период после июня

https://static.news.ru/photo/1bf53960-a730-11ea-84b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ОПЕК+ рассмотрит 6 июня 2020 года продление квот на сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на период после июня, рассказала советник главы Минэнерго Азербайджана Замина Алиева.

Она добавила: участники переговоров обсудят текущее состояние рынка углеводородов и перспективы его развития, пишет РИА Новости.

Согласно положениям сделки, Азербайджан должен установить объёмы ежедневной добычи в мае–июне на уровне 554 тысяч баррелей в сутки, в июле–декабре — 587 тысяч, и с января 2021 года по апрель 2022 года — 620 тысяч баррелей в сутки.

В марте страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. После этого 1 апреля были сняты все ограничения на нефтедобычу, что привело к обвалу на финансовых рынках, совпавшему с глобальным падением спроса на нефть во всём мире из-за пандемии COVID-19.

Позже картелю всё же удалось прийти к соглашению о сокращении на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне, на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. Основным вопросом предстоящих встреч станет продление уровня сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки до начала сентября, писал NEWS.ru.