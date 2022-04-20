Байден заявил, что ситуация вокруг Украины угрожает мировой экономике

Президент США Джо Байден заявил, что ситуация вокруг Украины является одной из основных причин инфляции в Америке, а также угрозой мировой экономики. Он заверил американцев, что администрация делает всё возможное для снижения цен, передаёт телеканал Fox News.

Дело в том, что мы находимся в ситуации, когда конфликт на Украине будет продолжать наносить ущерб мировой экономике. США будут противостоять вызовам инфляции с позиции силы, — сказал американский лидер.

По словам Байдена, именно российская спецоперация на Украине привела к росту цен. Он заявил, что прилагает все усилия для их снижения. В частности, американский лидер напомнил о своём решении ежедневно выделять из стратегического резерва по 1 млн баррелей нефти в течение полугода для борьбы с резким подорожанием топлива.

Хозяин Белого дома добавил, что «настроен более оптимистично в отношении Америки, чем когда-либо за всю свою карьеру». По его мнению, американцам, как и прежде, удастся превратить этот кризис в возможность.

Ранее публицист и телекомментатор по экономическим вопросам Стивен Мур обвинил в рекордной инфляции в США действующее правительство страны. По его словам, президент России Владимир Путин не имеет к этому отношения. Он заявил, что приход к власти Байдена привёл к «победе России и Китая».