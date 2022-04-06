Байден подписал указ о запрете новых инвестиций в экономику России

Президент США Джо Байден в среду, 6 апреля, подписал указ о запрете новых инвестиций в экономику России и предоставлении ряда услуг находящимся в РФ людям. Документ распространила пресс-служба Белого дома, пишет ТАСС.

В указе оговаривается запрет на «экспорт, реэкспорт, продажу или предоставление» напрямую или косвенно из США или лицом из США, где бы оно не находилось, любых услуг, перечень которых определяется министром финансов в консультации с госсекретарём, любым людям, которые находятся в России.

Также запрещаются новые инвестиции в экономику России со стороны людей из США, «где бы они не находились».

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что США продолжат наносить ущерб банковскому сектору России и введут запрет на новые инвестиции в экономику. В администрации президента рассчитывают, что российская экономика в результате западных cанкций перестанет входить в число крупнейших, а её ВВП снизится более чем на 15%.