https://static.news.ru/photo/b17ffcfe-63ba-11ea-bad1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Позитивные шаги наблюдаются в урегулировании споров из-за сырьевого рынка между Саудовской Аравией и РФ, рассказал официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.

По его словам, подробности переговоров Багдад обнародует «в ближайшее время», пишет РИА Новости.

Министр нефти Ирака проводит интенсивные переговоры в течение всех этих дней после того, как не удалось достигнуть соглашения (на встрече ОПЕК+. — NEWS.ru.). Надеемся, что мы преуспеем в созыве встречи всех сторон, — добавил чиновник.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

После этого курс доллара резко вырос на старте торгов МосБиржи. Американская валюта прибавила 4 рубля — до 72 рублей 77 копеек. Курс евро подскочил на 5 рублей и 21 копейку, до 82,72 рубля.

Акции «Роснефти» в начале дня 10 марта 2020 года рухнули на 12,2%, «Газпрома» — на 12,8%. ЛУКОЙЛ теряет 14% после обвала нефтяных котировок 9 марта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обвал нефтяных котировок был ожидаем и спровоцирован, прежде всего, новостями по ценам и добыче нефти саудовской госкомпании Saudi Aramco. Такое мнение высказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.