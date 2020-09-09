Азербайджан в августе перевыполнил обязательства по ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/2677b760-f266-11ea-a544-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Азербайджан перевыполнил обязательства по сделке ОПЕК+ в августе, снизив суточную добычу нефти на 133,4 тысячи баррелей — до 584,6 тысячи баррелей.

По данным пресс-службы Минэнерго страны, в рамках сокращения суточной добычи на 7,7 млн баррелей от уровня 2018 года Азербайджану в августе – декабре необходимо снизить суточную добычу на 131 тысячу баррелей — до 587 баррелей.

В ведомстве уточнили, что в целом августовская ежесуточная добыча вместе с конденсатом достигала 699,1 тысячи баррелей — 584,6 тысячи баррелей нефть, 84,5 тысячи баррелей конденсат. Из общего объёма добычи за сутки 460,4 тысячи баррелей составила нефть, которая добывается на контрактных месторождениях «Азери-Чираг-Гюнешли». 124,2 тыс. баррелей поступило от Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выразили удовлетворение ходом выполнения сделки ОПЕК+.