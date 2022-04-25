Азербайджан отказался платить за российский газ рублями

Азербайджан отклонил требование президента России Владимира Путина об оплате российского газа рублями, сообщила азербайджанская нефтяная госкомпания SOCAR, передаёт ТАСС. По словам замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании Ибрагима Ахмедова, в СМИ распространилась недостоверная информация о том, что Баку якобы будет оплачивать поставки голубого топлива из России рублями. Он подчеркнул, что Азербайджан ультиматум российского лидера не поддержал.

В СМИ распространилась информация о том, что Азербайджанская Республика платит за импортируемый из Российской Федерации газ в рублях. Эта информация не соответствует действительности, — пояснил он.

23 марта Путин поручил кабмину дать «Газпрому» директиву по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли, а также поручил правительству и Центробанку в недельный срок определить порядок совершения рублёвых операций с Европой. 31 марта российский лидер избрал Газпромбанк в качестве уполномоченной компании при открытии иностранными покупателями специальных рублёвых счетов для оплаты поставок российского газа.

По мнению военного историка Бориса Юлина, идея о продаже российских энергоносителей за рубли хороша, так как способствует укреплению рубля, однако, скорее всего, не будет реализована.

В свою очередь, руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов подчеркнул, что в случае отказа иностранных покупателей платить за поставки российского газа рублями отечественная валюта снова обвалится.

Но некоторые страны на данную меру всё-таки согласились. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков раскрывать список иностранных партнёров, поддержавших предложение Путина, не стал, отметив, что «подобная информация вряд ли подлежит публикации».