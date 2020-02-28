Италия стала крупнейшим покупателем нефти у Азербайджана в 2019 году. Республика экспортировала 11,47 млн тонн, это на 7% больше показателя 2018 года.
Стоимость выполненного контракта составила $5,5 млрд. В общем объёме экспорта сырья за минувший год на долю поставок в Италию пришлось 37,2%,
Помимо этого, среди крупных покупателей азербайджанской нефти — Израиль, Индия, Германия, Испания, Китай, Чехия, Франция. Декларированный экспорт составил 30,84 млн тонн на $14,81 млрд.
Ранее NEWS.ru писал, что стоимость нефти марки Brent снижается с начала недели и уже опустилась ниже $52 за баррель — до минимального уровня с декабря 2018 года.
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