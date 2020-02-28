https://static.news.ru/photo/6ebbdc8c-5a21-11ea-abb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Италия стала крупнейшим покупателем нефти у Азербайджана в 2019 году. Республика экспортировала 11,47 млн тонн, это на 7% больше показателя 2018 года.

Стоимость выполненного контракта составила $5,5 млрд. В общем объёме экспорта сырья за минувший год на долю поставок в Италию пришлось 37,2%, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные правительства.

Помимо этого, среди крупных покупателей азербайджанской нефти — Израиль, Индия, Германия, Испания, Китай, Чехия, Франция. Декларированный экспорт составил 30,84 млн тонн на $14,81 млрд.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость нефти марки Brent снижается с начала недели и уже опустилась ниже $52 за баррель — до минимального уровня с декабря 2018 года.